Разработан на заказ логотип волейбольной команды.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/RsQjBnmyKbk?si=CvFR3XURUv1WAk6o

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы волейбольных команд на заказ