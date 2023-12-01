Логотип YouTube канала Lucifer
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
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Разработан логотип YouTube канала Lucifer.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/_R_OvmZS59o?si=dj6DAaA3ULYCrHx3
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы для Youtube каналов на заказ