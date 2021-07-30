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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создаю логотипы, брендинг, иконки, и многое другое!Примеры моих работ :https://www.behance.net/pures1
Здесь вы можете увидеть минималистичные, свежие и лаконичные логотипы, созданные с нуля!
В работе опирался на желание заказчиков, и их предпочтения, все логотипы уникальные и легко запоминаются.
Если хотите такие же прекрасные логотипы для своего бизнеса, обращайтесь в личные сообщения, обсудим!