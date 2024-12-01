Логотипы

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5 месяцев назад
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черный вариант.jpg
CatHouse1.jpg
Sun.jpg
white black.jpg
Финал аватарки 2.jpg
Шапка Лого2.jpg
повар.jpg
Монтажная область 1.jpg
повар.jpg
3.jpg

Для уточнения деталей заказа, пожалуйста, свяжитесь со мной в личных сообщениях, чтобы я мог обеспечить 100% качество работы.

Вы получите:

• Разработку логотипа до полного подтверждения

• Высокое качество исполнения

• Круглосуточную поддержку, если возникнут вопросы

• Бесплатные изменения, в рамках разумного

В подарок предоставлю исходные файлы, а также форматы, необходимые для работы: AI, EPS, SVG, PDF, PNG, JPEG.

Нужно для заказа:

1. Название вашей компании

2. Сферу деятельности

3. Слоган (если есть)

4. Предпочитаемую цветовую гамму

5. Предпочтения по шрифтам

6. Примеры логотипов, которые вам нравятся или НЕ нравятся

7. Место размещения вашего логотипа

8. Любая дополнительная информация будет очень полезна.