Задача:
Необходимо придумать логотип для компании, которая занимается организацией праздников, презентаций, проведением свадеб, выпускает журнал о публичных событиях в городе, занимается рекламой
Основные требования:
Компания называется "Malina", под названием приписка EVENT&PR
Логотип должен запоминаться, легко читаться
Сам логотип это должен быть значек и текст
Цветовая гамма желательно в классическиз цветах - черный, красный, белый, золотой, возможно использование малинового цвета, а также самой ягоды малины ( не обязательно) , но она должна быть однотонная
Логотип - стильный и простой