Задача:

Необходимо придумать логотип для компании, которая занимается организацией праздников, презентаций, проведением свадеб, выпускает журнал о публичных событиях в городе, занимается рекламой

Основные требования:

Компания называется "Malina", под названием приписка EVENT&PR

Логотип должен запоминаться, легко читаться

Сам логотип это должен быть значек и текст

Цветовая гамма желательно в классическиз цветах - черный, красный, белый, золотой, возможно использование малинового цвета, а также самой ягоды малины ( не обязательно) , но она должна быть однотонная

Логотип - стильный и простой