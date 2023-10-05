Mauna
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3 месяца назад
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Mauna — женское пространство для йоги, практик осознанности и медитации. Оно включает в себя зал йоги, магазин товаров локальных брендов и кабинет массажа. Важная миссия Mauna — создание безопасной и комфортной атмосферы для её гостей.