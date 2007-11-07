http://www.moikompas.ru

Мой компас — это интернет ресурс, предоставляющий публичный сервис по созданию «информационных компасов», персональных шпаргалок или гидов в интернете на любую тематику.

Ваш компас — это место, куда вы можете помещать статьи из онлайн-газет, фотографии или видео. Расскажите всему миру о вашем любимом актере, спортсмене, писателе, политике или о ком-то еще, кто вам не безразличен, коллекционируйте и группируйте ссылки на нужные вам статьи, подписывайтесь на RSS ленты, импортируйте видеоролики по теме, составляйте мини-руководство связанное с вашей профессиональной тематикой, давайте ссылки на статьи по теме вашей дискуссии в профессиональных форумах, разместите интересную подборку ссылок по тематике вашего сайта или блога. В самом деле, наверняка, есть еще тысяча причин, по которым сервис может быть полезным именно для вас!