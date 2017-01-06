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Логотип/Леттеринг - My sweet chai
логотип для интернет-магазина чая, кофе, готовых букетов, сладостей и подарков.
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