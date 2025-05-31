Неоновый логотип для бренда фастфуда BORCELLE

Яркий и стильный логотип, созданный для бренда фастфуда “BORCELLE”.

Визуальный акцент сделан на неоновую подсветку и контрастные цвета (чёрный фон + неоновые линии), что идеально подходит для заведений, ориентированных на молодую и динамичную аудиторию.

Логотип легко масштабируется для вывесок, упаковки, мобильных приложений и соцсетей.

Итоговая работа подготовлена в формате PNG с прозрачным фоном, JPG и по запросу — вектор (SVG, PDF).

Готова разработать логотип для вашего бизнеса с уникальной концепцией и визуальным акцентом.