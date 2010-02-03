Нина Милюкова

Персональный логотип для Нины Милюковой (КОУЧА). (дата создания 02. 2010)

В основе концепции «растительного» знака-монограммы – молодой побег, - как метафора личностного и профессионального роста клиента.

логотип вошел в лучшие логотипы logobar 2010