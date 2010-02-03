Нина Милюкова
Логотипы и Знаки
Добавлена547 просмотров
14 лет назад
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Персональный логотип для Нины Милюковой (КОУЧА). (дата создания 02. 2010)
В основе концепции «растительного» знака-монограммы – молодой побег, - как метафора личностного и профессионального роста клиента.
логотип вошел в лучшие логотипы logobar 2010