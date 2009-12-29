Авторський логотип "PO Signature Circle" створений для персонального бренду Potapenko Oleksandr.

Він поєднує в собі мінімалізм, індивідуальність та рух творчості. Коло у формі художнього мазка символізує завершеність і водночас відкритість до ідей. Великі ініціали P та O демонструють силу бренду, а тонкий шрифт і плавна хвиля передають елегантність, легкість і креативний підхід.

Цей логотип ідеально підходить для портфоліо, авторських проєктів, фірмового стилю, упакування чи цифрової ідентичності дизайнера.