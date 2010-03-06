Потешный двор - организация и проведение празднико

http://www.free-lance.ru/users/Zvetkoff_MAX

Потешный двор - это творческий коллектив молодых, веселых и умных людей, занимающихся организацией и проведением праздничных мероприятий любого масштаба, для взрослых и детей.

На логотипе Вы видите удалого парня в традиционной русской одежде - рубаха-косоворотка, порты и кожаные сапоги, который ведет на поводке медведя, по всей видимости бурого. Оба персонажа приветственно машут всем заинтересованным верхними конечностями.

Не лишним будет добавить, что я принимаю в его деятельности активное участие.