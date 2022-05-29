Пространство. Серия жилых комплексов, объединенных идеей партисипативного соседства и управления.

ЗАДАЧА: разработать графический символ материнского бренда «Пространство» для функционального развития на планируемые объекты. Создать систему визуальных коммуникаций. Донести на визуальном уровне ключевую особенность бренда: превратить объект недвижимости из рыночного продукта в совместно используемый ресурс, управляемый неприбыльной обслуживающей организацией.

РЕШЕНИЕ: Пространство – постоянно развивающаяся среда обитания для людей нового поколения, формируемая при их участии. Это единый концепт для серии жилых комплексов, объединенных идеей и моделью партисипативного соседства и управления. Образ графического знака – структурно-онтологический компас, поэтому основная версия логотипа имеет 4 композиционных схемы.

Главная особенность логотипа – универсальность, позволяющая масштабировать его на другие объекты материнского бренда. Знак сочетается с архитектурой будущих ЖК, а модульная система брендинга позволяет подстроить его под новые жилые комплексы или другие суб-бренды: «Пространство» + «Медиа», «Пространство» + «Управляющая компания», «Пространство» + «Школа Урбанистики». Знаковый модуль можно заполнять по разным схемам в зависимости от необходимости.

Выбирая цвета и стилистические решения для Пространства, мы проанализировали категорийные и глобальные тренды графического дизайна, конкурентов и аналоги. Для определенного продукта бренда предлагается использовать определенный цвет. Также мы разработали графический прием, позволяющий масштабировать визуальные коммуникации в систему навигации в ЖК и фирменный паттерн.

РАБОТА АГЕНТСТВА: логотип и система визуальной коммуникации: типографика, цветовое решение, ключевые идентификаторы, организация гайдлайна по бренд айдентике.

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