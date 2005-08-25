Работа компании Fluffy Clouds
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2 месяца назад
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Название компании: "FluffyClouds"
Описание: Компания "FluffyClouds" занимается производством и продажей мягких игрушек в виде облачков различных размеров и форм. Они создают уникальные и нежные облачные игрушки, которые могут быть использованы как украшение для детской комнаты или подарок для детей и взрослых. Компания "FluffyClouds" стремится приносить радость и уют в жизнь своих клиентов, предлагая мягкие и пушистые облачные игрушки, которые приносят улыбки и создают атмосферу сказки.