Разработаю логотип, до полного утверждения

Разработка логотипа — это один из первых по важности и очередности этапов построения целостной, единой системы визуальной коммуникации бренда с потребителем.
Помогу сделать легко узнаваемый среди десятков конкурентов фирменный знак, который поможет Вашему бренду сохранить индивидуальность и узнаваемость.
Вы получите:
Уникальный продукт от профессионального бренд-дизайнера.
- Квалифицированный анализ в выборе стиля вашего проекта.
- Компетентную мотивацию решений.
- Обратную связь 24/7.
- Адекватную реакцию на замечания и правки.
- Деловой, дружелюбный тон общения.
- Исходники в любом действующем формате.
- Обслуживание работы после заказа (внесение правок, добавление формата, цветов, и т. д. )
И главное: вы не потеряете своего времени