Разработаю логотип, до полного утверждения

Разработка логотипа — это один из первых по важности и очередности этапов построения целостной, единой системы визуальной коммуникации бренда с потребителем.

Помогу сделать легко узнаваемый среди десятков конкурентов фирменный знак, который поможет Вашему бренду сохранить индивидуальность и узнаваемость.

Вы получите:

Уникальный продукт от профессионального бренд-дизайнера.

- Квалифицированный анализ в выборе стиля вашего проекта.

- Компетентную мотивацию решений.

- Обратную связь 24/7.

- Адекватную реакцию на замечания и правки.

- Деловой, дружелюбный тон общения.

- Исходники в любом действующем формате.

- Обслуживание работы после заказа (внесение правок, добавление формата, цветов, и т. д. )

И главное: вы не потеряете своего времени