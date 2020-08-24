Разработка брендбука (логотип,визитки и т.п.)

Разработаю брендбук для вашего бизнеса( логотип, концепция, позиционирование).Учту все ваши пожелания.

Как будем вести работу:

1. Высылаю Вам бриф (список вопросов).

2. Вы отправляете мне пример работ, которые вам нравятся , чтобы я понимала стилистику и нам было легче работать.

3.Заключаем договор (если в этом есть необходимость).

4. Вы вносите предоплату 50%, что означает начало нашего сотрудничества.

5. Я разрабатываю 3-5 концепции,с возможностью корректировки бесплатно(довожу до того, пока вам не понравится).

6. Утверждаем окончательный вариант, вы вносите остаток и я отправляю вам материал на почту в любом формате.

Все сотрудничество ведется в удобном для Вас мессенджере прозрачно.