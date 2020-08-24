Разработка брендбука (логотип,визитки и т.п.)

Разработаю брендбук для вашего бизнеса( логотип, концепция, позиционирование).Учту все ваши пожелания.
Как будем вести работу:
1. Высылаю Вам бриф (список вопросов).
2. Вы отправляете мне пример работ, которые вам нравятся , чтобы я понимала стилистику и нам было легче работать.
3.Заключаем договор (если в этом есть необходимость).
4. Вы вносите предоплату 50%, что означает начало нашего сотрудничества.
5. Я разрабатываю 3-5 концепции,с возможностью корректировки бесплатно(довожу до того, пока вам не понравится).
6. Утверждаем окончательный вариант, вы вносите остаток и я отправляю вам материал на почту в любом формате.
Все сотрудничество ведется в удобном для Вас мессенджере прозрачно.