Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

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месяц назад
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Belle Nuance.jpg

Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Парижа. Легкость и воздушность, тонкие линии, возможно, акварельные акценты.

Цвета: Пастельные тона: бежевый, пудровый, жемчужный.

Текстовая часть: Название с плавными линиями, возможно, рукописный элемент.

Идея: "Belle Nuance" – красота оттенков, отражение стиля и шарма "Прекрасный Нюанс"

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1. Стиль и шрифт:
Логотип передает нежность, утонченность и женственность, сочетая элегантность парижского стиля с легкостью и воздушностью. Он должен вызывать ассоциации с мягкими оттенками, грациозностью и эстетикой изысканного ухода за красотой.

  • Шрифт: плавный, легкий, возможно, рукописный или каллиграфический стиль (например, шрифты в духе Playfair Display, Parisienne, Edwardian Script).

  • Буквы могут иметь мягкие, округлые формы, избегая резких углов.

  • Возможен акцент на одной букве (например, изящный завиток или стилизованная заглавная буква “B”).

2. Цветовая палитра:
Логотип должен передавать ощущение естественной красоты и утонченного вкуса, используя мягкие и теплые цвета:

  • Пастельный бежевый – символ спокойствия, элегантности и натуральности.

  • Пудрово-розовый – ассоциируется с женственностью и утонченностью.

  • Жемчужный белый – добавляет чистоту и легкость.

  • Золотой или шампань – может использоваться в деталях для придания роскоши, но в мягком оттенке (матовое золото, а не кричащее).

3. Композиция и элементы:

  • Легкость и воздушность: буквы могут быть слегка удлиненными, с плавными линиями.

  • Акварельный эффект: возможны мягкие размытые акценты или градиенты, создающие ощущение нежности.

  • Графический элемент (опционально):

    • Тонкий цветочный или листовой узор (очень деликатный).

    • Небольшой штрих, напоминающий мазок кисти или элегантный росчерк.

    • Минималистичная монограмма “BN” с плавными линиями.

4. Вдохновение и аналогии:
Логотип вдохновлен эстетикой французских нишевых парфюмерных брендов и люксовых салонов красоты. Он сочетает естественность, изысканность и мягкость, как, например, у Chloé, Guerlain, Ladurée.

5. Потенциальные варианты исполнения:

  • На светлом фоне: пудрово-розовый или золотистый текст на кремовом фоне, создавая мягкий и женственный образ.

  • На пастельном фоне: бежевые или жемчужные буквы с тонким золотым акцентом.

  • Комбинированный вариант: акварельные мазки за текстом или тонкий цветочный узор.