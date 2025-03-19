Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.
Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Лондона. Драматичный, но утонченный стиль, напоминающий бутики Knightsbridge.
Цвета: Черный, глубокий изумруд, платиновый.
Текстовая часть: Гибрид современного и рукописного шрифта (например, комбинация Didot и каллиграфии).
Идея: "Opulent Touch" – премиальная роскошь в современном исполнении
«Роскошное прикосновение»
Логотип передает чувственность, роскошь и современное понимание премиальности. Этот стиль вдохновлен высокой модой и салонами Knightsbridge, где расположены самые дорогие бутики и СПА.
Шрифт:
Комбинация элегантного серифного шрифта (Didot, Playfair Display) и каллиграфического рукописного шрифта.
Основной текст выполнен в строгом и контрастном шрифте, но одно слово или буква могут быть гибкими и живыми (например, «Touch» – рукописный стиль).
Цветовая палитра:
Черный – символ загадочности и эксклюзивности.
Глубокий изумруд – оттенок роскоши, ассоциирующийся с драгоценными камнями.
Платиновый акцент – намек на благородные металлы.
Композиция и элементы:
Контраст между четкостью и плавностью – например, геометрические буквы с тонкими завитками.
Минималистичный графический символ, возможно, абстрактный штрих или мазок кисти, передающий ощущение прикосновения.
Вдохновение:
Этот стиль характерен для нишевых парфюмерных брендов и модных домов, таких как Tom Ford, Harrods Beauty, Charlotte Tilbury.
Opulent Touch – подходит для эксклюзивного, чувственного и роскошного бренда.