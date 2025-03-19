Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

Общая концепция: Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Лондона. Драматичный, но утонченный стиль, напоминающий бутики Knightsbridge.

Цвета: Черный, глубокий изумруд, платиновый.

Текстовая часть: Гибрид современного и рукописного шрифта (например, комбинация Didot и каллиграфии).

Идея: "Opulent Touch" – премиальная роскошь в современном исполнении

«Роскошное прикосновение»

Логотип передает чувственность, роскошь и современное понимание премиальности. Этот стиль вдохновлен высокой модой и салонами Knightsbridge, где расположены самые дорогие бутики и СПА.

Шрифт:

Комбинация элегантного серифного шрифта (Didot, Playfair Display) и каллиграфического рукописного шрифта .

Основной текст выполнен в строгом и контрастном шрифте, но одно слово или буква могут быть гибкими и живыми (например, «Touch» – рукописный стиль).

Цветовая палитра:

Черный – символ загадочности и эксклюзивности.

Глубокий изумруд – оттенок роскоши, ассоциирующийся с драгоценными камнями.

Платиновый акцент – намек на благородные металлы.

Композиция и элементы:

Контраст между четкостью и плавностью – например, геометрические буквы с тонкими завитками.

Минималистичный графический символ, возможно, абстрактный штрих или мазок кисти, передающий ощущение прикосновения.

Вдохновение:

Этот стиль характерен для нишевых парфюмерных брендов и модных домов, таких как Tom Ford, Harrods Beauty, Charlotte Tilbury.

Opulent Touch – подходит для эксклюзивного, чувственного и роскошного бренда.