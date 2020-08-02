Разработка логотипа

Студия графического дизайна Bloss - команда профессионалов, которые любят свое дело!
Мы занимаемся упаковкой бренда: от создания нейминга до оформления страниц в Instagram. Также мы оформляем чек-листы, гайды, презентации и создаем сайты на платформе Tilda.
Предлагаем создать современный логотип с оригинальной концепцией в соответствии с поставленным техническим заданием.
Что вы получаете:
- Профессиональную консультацию
- Один вариант логотипа в формате PNG (высокое разрешение, 1500х1500 пикселей, прозрачный фон)
- Один вариант исходного файла в векторном формате (EPS, PDF, PSD, возможно AI)
Векторный файл полностью готов к печати, растровый вариант в основном предназначен для использования в интернете, однако он имеет разрешение 330 dpi, что позволяет использовать его в крупноформатной печати
Нужно для заказа:
- Ответить на вопросы в брифе, перейдя по ссылке: https://forms.gle/Eu2nQtn3N9XjuePM7
- Связаться с нами