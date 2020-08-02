Разработка логотипа

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Студия графического дизайна Bloss - команда профессионалов, которые любят свое дело!

Мы занимаемся упаковкой бренда: от создания нейминга до оформления страниц в Instagram. Также мы оформляем чек-листы, гайды, презентации и создаем сайты на платформе Tilda.

Предлагаем создать современный логотип с оригинальной концепцией в соответствии с поставленным техническим заданием.

Что вы получаете:

- Профессиональную консультацию

- Один вариант логотипа в формате PNG (высокое разрешение, 1500х1500 пикселей, прозрачный фон)

- Один вариант исходного файла в векторном формате (EPS, PDF, PSD, возможно AI)

Векторный файл полностью готов к печати, растровый вариант в основном предназначен для использования в интернете, однако он имеет разрешение 330 dpi, что позволяет использовать его в крупноформатной печати

Нужно для заказа:

Tilda