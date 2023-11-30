Разработка логотипов и баннеров
Логотипы и Знаки
Добавлена1 просмотр
23 дня назад
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Здравствуйте,
Я профессиональный графический дизайнер с опытом работы в разработке логотипов и баннеров.
Когда я приступаю к выполнению проекта, я учитываю все ключевые факторы, такие как целевая аудитория, особенности бренда и его ценности. Моя цель - выполнить работу, которая будет идентифицировать бренд и отражать его уникальность. Я уделяю особое внимание каждой детали, будь то цветовая гамма, шрифты, композиция или символика.