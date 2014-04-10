Ребрендинг plusPDA

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важно было "облегчить" имеющийся логотип и тема кнопок смартфона с обозначением вызова/отбоя звонка себя отжила. Теперь в моде Айфон с одной круглой кнопкой. Идеальная форма круга была дополнена идеальной формой квадрата, точнее 4 квадратов, которы образовали плюс/крест в промежутках между ними