Ребрендинг plusPDA

важно было "облегчить" имеющийся логотип и тема кнопок смартфона с обозначением вызова/отбоя звонка себя отжила. Теперь в моде Айфон с одной круглой кнопкой. Идеальная форма круга была дополнена идеальной формой квадрата, точнее 4 квадратов, которы образовали плюс/крест в промежутках между ними