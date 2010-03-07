Республика игр — продажа видеоигр.

http://www.free-lance.ru/users/Zvetkoff_MAX

Республика игр — это розничная сеть магазинов, специализирующихся на продаже игр для большинства консольных игровых приставок и PC (Sony PlayStation 2, PSP, Sony PlayStation 3, XBOX 360, Nintendo WII, Nintendo и других).

Магазины Республики игр расположены в Москве, Санки-Петербурге, республике Адыгея, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске.

Задача была привлекательно и с пользой оформить спину фирменной футболки.

Теперь на спинах у продавцов красуется Паспорт гражданина Республики игр (дисконтная накопительная карта) и слоган: "Получай второе гражданство - пользуйся привилегиями!".

Слоган тоже придуман мной.