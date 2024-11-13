Ритуальный дом "Вознесение"

Ритуальные услуги — специфический бизнес. Большинство похоронных агентств используют в айдентике черный цвет, золотое тиснение и излишне мрачную подачу информации. Чтобы избавиться от заведомо негативного образа бренда, для логотипа «Вознесения» была выбрана идея перехода человека в лучший мир. Символ пера, превращающегося во взлетающих в небо птиц, свободных от бренного мира — логическое продолжение название компании.Цветовая палитра сочетает белый, графитовый и сизо-голубой цвета.Общий вид айдентики компании, уровень сервиса и подход к работе призваны максимально облегчить непростую ситуацию клиентов.