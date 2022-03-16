Ropeos уютное макраме

Логотип для невероятно нежного, утонченного и красивого проекта.
Размещу ссылку на страничку, когда в нем появиться информация, сейчас он на стадии наполнения.
Это большой проект.
Начали мы с разработки названия.
Ropeos, где rope - это веревка в переводе с английского языка, os - это первые букв имени и фамилии автора проекта.
Подпись к логотипу «Уютное макраме» раскрывает сферу деятельности и создаёт особое настроение.
При создании логотипа учитывала пожелания, логотип должен быть лёгкий, элегантный, стильный и утончённый. Должен передавать ощущение теплоты и уюта.