Ropeos уютное макраме

Логотип для невероятно нежного, утонченного и красивого проекта.

Размещу ссылку на страничку, когда в нем появиться информация, сейчас он на стадии наполнения.

Это большой проект. 

Начали мы с разработки названия.

Ropeos, где rope - это веревка в переводе с английского языка, os - это первые букв имени и фамилии автора проекта.

Подпись к логотипу «Уютное макраме» раскрывает сферу деятельности и создаёт особое настроение.

При создании логотипа учитывала пожелания, логотип должен быть лёгкий, элегантный, стильный и утончённый. Должен передавать ощущение теплоты и уюта.