Концепция логотипа «Российского Финансового Сервиса» (версия 1.2)

За основу концепции была взята идея и конструкция подвесного моста, визуально напоминающая корону (см. наследие версии логотипа «Деньгофф»), и имеющим характерные корпоративные цвета российского флага, совершенно не противоречащие идеи.

В качестве фундаментальной основы взято абстрактное представление, где займ выступает в качестве некой соединительной тверди, между пунктами А и Б. Пункт А — текущее состояние клиентов компании до получения займа; пункт Б — состояние к которому клиент устремлен, например обладание чем либо, или выполнение каких-либо обязательств. Независимо от сути назначения займа, он обращается в нашу компанию, которая выступает наикратчайшим маршрутом между пунктами А и Б. В данном контексте возможны различные маркетинговые послания, для подчеркивания идеи, например: “РосФинСервис — будь ближе к мечте/цели”. Все это открывает широкие горизонты для продвижения и позиционирования бренда, за счет большого числа вариантов трактования, в том числе применительно и к телекоммуникациям, занимающим сейчас лидирующую позицию на рынке потребительских услуг.

Все это, в совокупности, позволяет создать имидж клиентоориентированной компании, деятельность которой направлена главным образом на оказание сервисов и поддержки в рамках отдельных, физических лиц.

РосФинСервис — дорога к Вашим мечтам!