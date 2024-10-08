Розробка фірмового стилю для ландшафтної компанії "Зелений Кут"

При розробці фірмового стилю був аналіз фірмових стилей конкурентів і виявлення особливих черт. Концептуальна розробка з замовником і його побажань. Загальна кольорова гама виконана у відтінках зеленого, що асоціюється з природою, екологією та ландшафтним дизайном. Центральна частина логотипа містить абстрактний графічний елемент, що нагадує плавні, хвилеподібні лінії, які створюють ефект руху та динаміки. Ці лінії можуть символізувати природні елементи, такі як пагорби, води або ландшафти, що відповідає тематиці компанії. Під графічним елементом розташована назва компанії, що складається зі стилізованих літер, написаних великим шрифтом. Літери мають унікальну геометрію, з елементами усічених ліній, що надає логотипу сучасний і динамічний вигляд. У тексті можна розрізнити назву "ZELENYY KUT", де деякі частини літер виконані з обривками, що додає логотипу оригінальності.