Серія логотипів для брендів та академії: Synergy, BestPriceSale, B.P.S

Разработка серии логотипов для различных проектов и направлений:

— Synergy — современный академический стиль в цветах украинского флага, отражающий идею синергии знаний и роста.

— BestPriceSale / B.P.S. — минималистичный подход к созданию бренд-идентики для торговых платформ.

— Комбинация типографики и графических символов, адаптированных под онлайн- и офлайн-среду.

— Все работы выполнены с нуля по брифу заказчика.

Инструменты: Adobe Illustrator, Figma.

Стиль: Чистый, узнаваемый, легко масштабируемый.