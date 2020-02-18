Shout Out Music. Логотип

Задача: Логотип для музыкальной компании. SO Music помогает артистам звукозаписи воплотить в жизнь их мечты и заключить сделки на запись с такими компаниями, как Sony или Atlantic Records.

Необходимо было сделать яркий, выделяющийся логотип, ассоциирующийся с музыкой. Заказчику было предложено 3 варианта за 5 дней.