Shout Out Music. Логотип

Добавлена
4 года назад
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Задача: Логотип для музыкальной компании. SO Music помогает артистам звукозаписи воплотить в жизнь их мечты и заключить сделки на запись с такими компаниями, как Sony или Atlantic Records.

Необходимо было сделать яркий, выделяющийся логотип, ассоциирующийся с музыкой. Заказчику было предложено 3 варианта за 5 дней.