Схема пассажирского транспорта.

Одной из главных задач развития любого большого города является необходимость предоставления понятной и удобочитаемой информации о транспортной инфраструктуре города.

Для этого предлагается оформить серию остановок понятными схемами проезда пассажирского транспорта. С их помощью человек оперативно сориентируется на местности и без особого труда доедет до нужного места.

https://www.behance.net/gallery/91969501/shema-passazhirskogo-transporta