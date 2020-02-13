Схема пассажирского транспорта.

Добавлена
4 года назад
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Схема пассажирского транспорта.

Одной из главных задач развития любого большого города является необходимость предоставления понятной и удобочитаемой информации о транспортной инфраструктуре города.

Для этого предлагается оформить серию остановок понятными схемами проезда пассажирского транспорта. С их помощью человек оперативно сориентируется на местности и без особого труда доедет до нужного места. 

https://www.behance.net/gallery/91969501/shema-passazhirskogo-transporta