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Схема пассажирского транспорта.
Одной из главных задач развития любого большого города является необходимость предоставления понятной и удобочитаемой информации о транспортной инфраструктуре города.
Для этого предлагается оформить серию остановок понятными схемами проезда пассажирского транспорта. С их помощью человек оперативно сориентируется на местности и без особого труда доедет до нужного места.
https://www.behance.net/gallery/91969501/shema-passazhirskogo-transporta