Логотип символизирует богатую культуру Северного Казахстана выраженную золотой лирой из которой произрастают гибкие колосья как символ тяжелого труда хлеборобов и неповторимой природы родного края вдохновляющей поэтов, а шестерня рассказывает о индустриальной мощи области. Все символы на фоне лазурного полотнища государственного флага олицетворяющем независимость нашей Родины.

Элементы символов графически напоминают фрагменты праздничного казахского орнамента, что исторически и географически указывает их национальные корни.