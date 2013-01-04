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Логотип символизирует богатую культуру Северного Казахстана выраженную золотой лирой из которой произрастают гибкие колосья как символ тяжелого труда хлеборобов и неповторимой природы родного края вдохновляющей поэтов, а шестерня рассказывает о индустриальной мощи области. Все символы на фоне лазурного полотнища государственного флага олицетворяющем независимость нашей Родины.
Элементы символов графически напоминают фрагменты праздничного казахского орнамента, что исторически и географически указывает их национальные корни.