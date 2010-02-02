Нашей студией был разработан фирменный стиль этой компании. Главный знак и эмблема юр.фирмы "Славный & Зленко" представляет собой своеобразный герб, составленный из трёх символов – "С&З". В этом образе прослеживается изображение щита и ножа, что означает правовую защиту своих клиентов. Кроме того, этот знак не имеет мелких деталей и выполнен с чёткими границами, что подчёркивает всю серьёзность, профессионализм и решительность компании. К выбору цветовой схемы, сотрудники со стороны заказчика подошли со всей серьёзностью, тщательно подобрав необходимые варианты по цветовым пантонам.

Кроме логотипа в рамках разработки фирменного стиля студией SD были разработаны полиграфические шаблоны для: визитных карточек, бланков, папок и конвертов.