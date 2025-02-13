Современный дизайн логотипа

Создам уникальный, стильный и запоминающийся логотип, который подчеркнёт индивидуальность вашего бренда. Работаю в разных стилях: минимализм, современный, креативный, классический. Учитываю ваши пожелания и специфику бизнеса.

🔹 Что вы получите?

✅ Оригинальный дизайн, созданный с нуля

✅ Файлы в высоком качестве (PNG, JPG, SVG, AI, EPS, PDF)

✅ Варианты логотипа и доработки (по договорённости)

✅ Полную готовность к использованию на любых носителях

Гарантирую профессиональный подход, быструю работу и отличный результат!