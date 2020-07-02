Создание и оформление логотипа

Создам для Вас 3-5 макетов, тот, который будет Вам ближе - доработаю!

Выполняю работу до последней доработки.

Итоговую работу предоставляю в форматах PDF-файлах для печати, PNG, PNG(с прозрачным фоном)!

Параметры и формы лого, какие нужно Вам!

Работа будет произведена быстрее, если мы будем выходить на связь, для уточнения корректировок!

Для заказа нужно:

Уточнить, каким Вы хотите видеть свой логотип.(Форма, цвета,надписи,шрифты)

Чем подробнее, тем лучше!

Что на нём должно быть изображено.

Если нет идей, помогу определиться, и мы обязательно что-нибудь придумаем