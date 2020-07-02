Создание и оформление логотипа

Создам для Вас 3-5 макетов, тот, который будет Вам ближе - доработаю!
Выполняю работу до последней доработки.
Итоговую работу предоставляю в форматах PDF-файлах для печати, PNG, PNG(с прозрачным фоном)!
Параметры и формы лого, какие нужно Вам!
Работа будет произведена быстрее, если мы будем выходить на связь, для уточнения корректировок!
Для заказа нужно:
Уточнить, каким Вы хотите видеть свой логотип.(Форма, цвета,надписи,шрифты)
Чем подробнее, тем лучше!
Что на нём должно быть изображено.
Если нет идей, помогу определиться, и мы обязательно что-нибудь придумаем