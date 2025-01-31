Создание логотипа с нуля

Для уточнения деталей заказа рекомендую связаться со мной в личной переписке, чтобы сделать работу качественно на 100%.

Вы гарантированно получаете

• Разработку логотипа до полного утверждения

• Высочайшее качество проработки

• Поддержка 24/7, если возникнут вопросы

Вы можете внести нужное количество правок пока работа не будет устраивать вас полностью.

При окончании работы вы получите:

- Логотип

- Инверсию для светлых и темных фонов

- Гайд по цветам

Нужно для заказа:

Название

( Какое текстовое содержание должно быть в логотипе )

Слоган

( Подпись под логотипом описывающая род деятельности Вашей компании )

Основные услуги компании

( Перечислите основные услуги, которые предоставляет Ваша компания )

Стилистика логотипа

( Строгий, шуточный, детский, агрессивный, спортивный )

Графические элементы

( Дом, машина, животное, человек )

Примеры логотипов

( Примеры логотипов, которые нравятся. Можно не из тематической области )

Цветовая гамма