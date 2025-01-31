Создание логотипа с нуля

Для уточнения деталей заказа рекомендую связаться со мной в личной переписке, чтобы сделать работу качественно на 100%.
Вы гарантированно получаете
• Разработку логотипа до полного утверждения
• Высочайшее качество проработки
• Поддержка 24/7, если возникнут вопросы
Вы можете внести нужное количество правок пока работа не будет устраивать вас полностью.
При окончании работы вы получите:
- Логотип
- Инверсию для светлых и темных фонов
- Гайд по цветам
Нужно для заказа:
Название
( Какое текстовое содержание должно быть в логотипе )
Слоган
( Подпись под логотипом описывающая род деятельности Вашей компании )
Основные услуги компании
( Перечислите основные услуги, которые предоставляет Ваша компания )
Стилистика логотипа
( Строгий, шуточный, детский, агрессивный, спортивный )
Графические элементы
( Дом, машина, животное, человек )
Примеры логотипов
( Примеры логотипов, которые нравятся. Можно не из тематической области )
Цветовая гамма