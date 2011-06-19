Третий логотип для самого себя
Логотипы и Знаки
Добавлена283 просмотра
13 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://iljamiskov.com/portfolio/2011/logotypes/iljamiskov/
Два прямоугольных треугольника, наложенные друг на друга создали прекрасную букву М, которая является инициалом моей фамилии. Кто-то даже нашел в логотипе букву И, после чего я и сам ее обнаружил. Сам того не зная, создал логотип с инициалами: М.И — Миськов Илья.