Третий логотип для самого себя

http://iljamiskov.com/portfolio/2011/logotypes/iljamiskov/

Два прямоугольных треугольника, наложенные друг на друга создали прекрасную букву М, которая является инициалом моей фамилии. Кто-то даже нашел в логотипе букву И, после чего я и сам ее обнаружил. Сам того не зная, создал логотип с инициалами: М.И — Миськов Илья.