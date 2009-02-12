Творческий союз "Город Мастеров"

ТЗ:

Нужно разработать изящный логотип для творческого союза «Город мастеров».

Логотип должен быть говорящим, по возможности отражать суть деятельности организации (см. ТЗ) и включать название «Город мастеров».

Цветовое решение оставляем на ваше усмотрение с единственной оговоркой – логотип должен хорошо выглядеть и в черно-белом формате. Стилистика предпочтительна сдержанная (классика, модерн), хотя, возможно, и не слишком строгая.

«Город мастеров» - региональный творческий союз, объединяющий современных художников, мастеров декоративно-прикладных жанров и художественного народного промысла.

Основная деятельность: организация выставок, позиционирование членов союза, продажа предметов искусства, просветительская деятельность.

Потребители: в силу того, что выставочные залы расположены в курортных городах региона Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск), то основные потребители наших товаров – туристы и отдыхающие.

Области использования данного логотипа: деловая документация, полиграфия, Интернет, наружная реклама.

МОИ КОММЕНТАРИИ: Победил не я