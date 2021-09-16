Визитка фудбукетов

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Задачи:
- Разработать логотип для продажи букетов из конфет, орехов, фруктов и овощей.
- Показать многообразие и ассортимент составляющих элементов букетов.
- Мокап визитки
Выполнение и результат:Логотип выполнен в природных цветах, что показывает натуральность составляющих продуктов букета. Шрифт подобран согласно логотипу, округлой формы и без засечек. Выполнен мокап визитки.
Задачи были решены в течении недели.