Визитка фудбукетов

Задачи:

Разработать логотип для продажи букетов из конфет, орехов, фруктов и овощей.

Показать многообразие и ассортимент составляющих элементов букетов.

Мокап визитки

Выполнение и результат:

Логотип выполнен в природных цветах, что показывает натуральность составляющих продуктов букета. Шрифт подобран согласно логотипу, округлой формы и без засечек. Выполнен мокап визитки.

Задачи были решены в течении недели.