Всероссийская перепись населения 2020

Участие в конкурсе на разработку логотипа для всероссийской переписи населения 2020.

Графический, комбинированный логотип для всероссийской переписи населения 2020 года состоит из абстракций цветов триколора, представляющих собой жизнерадостных жителей России в форме круга, который символизирует доверие, счастье и дружбу. Заметна форма "галочки", как символа процедуры переписи, вместе с элементами часов, как символа бесконечности.