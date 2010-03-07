Жара — педагогический отряд.

http://www.niva-sv.ru/services/camp/pedagogicheskij_otryad/

День рождения СПО "Жара" — 2 сентября 2007 года, но, не смотря на это, основной состав команды работает вместе уже много лет, принимая из года в год в свои ряды новые лица.

На протяжении последних лет педагогический отряд занимает призовые места в конкурсе "Лучший вожатский отряд" среди лагерей Курортного района, что даёт ему возможность принимат ь участие в городском конкурсе "Лучший вожатский отряд".

СПО "Жара" активно сотрудничает с СПО Республики Удмуртия, г. Ижевска. Обмен опытом, свежие идеи обеих сторон, переплетение культур по зволяет сделать отдых детей более интересным, а работу более увлекательной.

На протяжении последних лет ДОК "Океан" на летний период принимает на работу вожатых — практикантов. Бойцы СПО "Жара" проводят для "новичков" семинары мастер-классы, оказывают любую проф ессиональную помощь, требующуюся в нелёгкой вожатской работе.