Значки, иконки отрисую в векторе

Присмотрели иконки для вашего сайта, но они плохого качества и не пригодны для размещения? Могу исправить !Есть логотип вашего сайта, но он имеет непригодное для размещения качество? Я помогу это исправить!Быстро и качественно отрисую ваш не сложный логотип или иконку. Формат SVG, идеально подходящий для размещения на вашем сайте, имеющий возможность редактирования и масштабирования до любого размера без потери качества.Также помимо вектора предоставляю работу в формате PNG с прозрачным фоном в высоком разрешении. В ходе работы можно вносить незначительные поправки такие как смена цвета, корректировка формы.Время отрисовки в зависимости от сложности и количества изображений может занимать от 1 часа до 2 дней.Нужно для заказа:Изображение с которого требуется отрисовать логотип или иконку в приемлемом для восприятия качестве.