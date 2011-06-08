Особенность этого логотипа не только в идее но и в 100% решении задачи клиента. В кратце. Фонд «Зодчий» занимается реставрацией, и возрождением старинных зданий. Привлекает внимание властей и общественности к состоянию домов в историческом центре города. К памятникам архитектуры. И конечно же занимается восстановлением.

Задача: Логотип фонда который бы отражал вид деятельности, и имел возможность быть легко размещенным на отреставрированном фондом здании.

Результат: Вывеска мастера на фасаде. Как в давние времена на улице ремесленников. Пекарь, кузнец, портной, гончар, зодчий… А зодчий, это ведь архитектор, в переводе на современный язык.