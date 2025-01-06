Аналитика товаров, анализ данных, сбор информации
Я занимаюсь аналитикой товаров, анализом площадок, сайтов и данных. Моя цель — помочь бизнесу принимать взвешенные решения, основанные на цифрах и объективной информации. Анализирую рынок, конкурентов, поведение пользователей и эффективность каналов продаж.
УСЛУГИ:
1. Анализ товаров и площадок:
📊 Оценка спроса и конкуренции – изучаю, какие товары востребованы и как конкуренты представляют свою продукцию.
🏷️ Оптимизация товарных карточек – выявляю, что влияет на продажи и как улучшить описание и визуализацию.
🔎 Анализ цен и трендов – помогаю установить оптимальную цену на основе конкурентного анализа и рыночных трендов.
2. Аналитика сайтов:
🌐 Анализ юзабилити и конверсий – нахожу слабые места в интерфейсе и предлагаю решения для повышения продаж.
📈 SEO-анализ – исследую позиции сайта в поиске, выявляю недочёты и даю рекомендации по улучшению.
🛒 Поведенческий анализ – изучаю, как пользователи ведут себя на сайте и что мешает им завершить покупку.
3. Анализ данных:
📉 Продажи и KPI – анализирую динамику продаж и ключевые показатели эффективности бизнеса.
📋 Отчётность и визуализация – предоставляю отчёты с графиками и таблицами для лёгкого понимания сложных данных.
🎯 Прогнозирование – выявляю закономерности и помогаю предсказать будущие тенденции.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ СО МНОЙ:
Комплексный подход: Учитываю все детали и предоставляю полную картину ситуации.
Практическая ориентация: Рекомендации легко внедрить и они дают ощутимый результат.
Индивидуальный подход: Каждому клиенту предлагаю решения, адаптированные под его нишу и запросы.
Готов к сотрудничеству и реализации ваших проектов!