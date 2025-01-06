Аналитика товаров, анализ данных, сбор информации

Я занимаюсь аналитикой товаров, анализом площадок, сайтов и данных. Моя цель — помочь бизнесу принимать взвешенные решения, основанные на цифрах и объективной информации. Анализирую рынок, конкурентов, поведение пользователей и эффективность каналов продаж.

1. Анализ товаров и площадок:

🔎 Анализ цен и трендов – помогаю установить оптимальную цену на основе конкурентного анализа и рыночных трендов.

🏷️ Оптимизация товарных карточек – выявляю, что влияет на продажи и как улучшить описание и визуализацию.

📊 Оценка спроса и конкуренции – изучаю, какие товары востребованы и как конкуренты представляют свою продукцию.

2. Аналитика сайтов:

🌐 Анализ юзабилити и конверсий – нахожу слабые места в интерфейсе и предлагаю решения для повышения продаж.

📈 SEO-анализ – исследую позиции сайта в поиске, выявляю недочёты и даю рекомендации по улучшению.