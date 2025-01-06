Аналитика товаров, анализ данных, сбор информации

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4 месяца назад
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Я занимаюсь аналитикой товаров, анализом площадок, сайтов и данных. Моя цель — помочь бизнесу принимать взвешенные решения, основанные на цифрах и объективной информации. Анализирую рынок, конкурентов, поведение пользователей и эффективность каналов продаж.

УСЛУГИ:

1. Анализ товаров и площадок:

  • 📊 Оценка спроса и конкуренции – изучаю, какие товары востребованы и как конкуренты представляют свою продукцию.

  • 🏷️ Оптимизация товарных карточек – выявляю, что влияет на продажи и как улучшить описание и визуализацию.

  • 🔎 Анализ цен и трендов – помогаю установить оптимальную цену на основе конкурентного анализа и рыночных трендов.

2. Аналитика сайтов:

  • 🌐 Анализ юзабилити и конверсий – нахожу слабые места в интерфейсе и предлагаю решения для повышения продаж.

  • 📈 SEO-анализ – исследую позиции сайта в поиске, выявляю недочёты и даю рекомендации по улучшению.

  • 🛒 Поведенческий анализ – изучаю, как пользователи ведут себя на сайте и что мешает им завершить покупку.

3. Анализ данных:

  • 📉 Продажи и KPI – анализирую динамику продаж и ключевые показатели эффективности бизнеса.

  • 📋 Отчётность и визуализация – предоставляю отчёты с графиками и таблицами для лёгкого понимания сложных данных.

  • 🎯 Прогнозирование – выявляю закономерности и помогаю предсказать будущие тенденции.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ СО МНОЙ:

  • Комплексный подход: Учитываю все детали и предоставляю полную картину ситуации.

  • Практическая ориентация: Рекомендации легко внедрить и они дают ощутимый результат.

  • Индивидуальный подход: Каждому клиенту предлагаю решения, адаптированные под его нишу и запросы.

Готов к сотрудничеству и реализации ваших проектов!