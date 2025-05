Аналіз цільової аудиторії для банку "NDA"

Situation: Банк "NDA" прагнув покращити свої маркетингові стратегії та розробити нові продукти, орієнтовані на потреби клієнтів. Для цього виникла необхідність у глибокому аналізі поточної та потенційної цільової аудиторії.



Problems:



Загальне розуміння аудиторії: Наявність лише загальних демографічних даних про клієнтів без глибокого розуміння їхніх потреб, мотивацій та поведінки.

Неефективні маркетингові кампанії: Загальні повідомлення не знаходили відгуку у різних сегментів клієнтів, що призводило до низької конверсії.

Відсутність персоналізованого підходу: Недостатнє використання персоналізації у комунікації та пропозиціях продуктів.

Нерозуміння "роботи", яку "наймають" продукти банку: Відсутність чіткого розуміння глибинних потреб клієнтів, які вони намагаються задовольнити за допомогою банківських послуг.

Solution: Проведення комплексного аналізу цільової аудиторії, що включав загальний огляд, сегментацію за різними критеріями, розробку персон клієнтів та застосування методології Jobs To Be Done (JTBD).



Task:



Провести загальний огляд поточної клієнтської бази банку "NDA".

Здійснити сегментацію аудиторії за демографічними, географічними, поведінковими та психографічними ознаками.

Розробити детальні профілі 3-5 типових персон клієнтів, що відображають ключові сегменти аудиторії.

Застосувати методологію JTBD для виявлення "робіт", які клієнти "наймають" для різних банківських продуктів та послуг.

Надати рекомендації щодо використання результатів аналізу для покращення маркетингових комунікацій та розробки нових продуктів.

Action:



Проведено аналіз існуючої клієнтської бази банку, включаючи дані про транзакції, використання продуктів та демографічні характеристики.

Здійснено сегментацію аудиторії на основі віку, доходу, місця проживання, моделі поведінки (наприклад, активність використання онлайн-банкінгу) та цінностей.

Розроблено детальні персони клієнтів, такі як "Молодий спеціаліст", "Сімейний підприємець" та "Пенсіонер-інвестор", з описом їхніх цілей, болей, звичок та ставлення до банківських послуг.

Проведено серію інтерв'ю з представниками різних сегментів аудиторії для виявлення "робіт", які вони намагаються виконати за допомогою банківських послуг (наприклад, "безпечно зберігати кошти", "зручно здійснювати платежі", "отримати фінансування для розвитку бізнесу").

Проаналізовано, які саме "роботи" є недостатньо задоволеними існуючими банківськими продуктами.

Results:



Отримано глибоке розуміння різних сегментів цільової аудиторії банку "NDA".

Розроблено детальні профілі персон клієнтів, що дозволяють краще розуміти їхні потреби та мотивації.

Виявлено ключові "роботи", які клієнти "наймають" для різних банківських продуктів та послуг.

Знайдено незадоволені потреби клієнтів, які можуть стати основою для розробки нових продуктів та послуг.

Надано рекомендації щодо персоналізації маркетингових комунікацій для різних сегментів аудиторії.

Conclusions: Комплексний аналіз цільової аудиторії, що включав сегментацію, метод персон та JTBD, надав банку "NDA" цінну інформацію для кращого розуміння своїх клієнтів. Це створило основу для розробки більш ефективних маркетингових стратегій та продуктів, що краще відповідають потребам цільової аудиторії.