Кампания по повышению осведомленности о бренде FloraFresh

Моя роль:

Я управлял цифровой стратегией, включая создание контента, email-маркетинг и кампании в социальных сетях.

Описание проекта:

Я возглавил усилия по цифровому маркетингу для FloraFresh, сервиса доставки органических продуктов. Кампания была направлена на повышение осведомленности о бренде и увеличение удержания клиентов. Через контент в социальных сетях, email-маркетинг и локальное SEO кампания привела к 30% росту вовлеченности клиентов и значительному увеличению числа подписок.