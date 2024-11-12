Консультация в Zoom с разбором профиля клиента

Так же есть бесплатная консультация (указываю на один/два больших недочёта по профилю клиента, созвон будет около 5 минут по времени). В подарок могу предложить картинку и инфографикой и скидку на консультацию.



Что вы получите если воспользуетесь моими услугами?

• Дам общее понимание о том, что из себя представляет Авито, как правильно в нем работать и многие другие детали и тонкости, которые пришли ко мне с опытом, и я готов им поделиться.

• Расскажу об основных ошибках пользователей, которые могут возникнуть при старте своей деятельности на Авито, так же укажу и помогу исправить ваши недочёты.

• Детально разберем ваш профиль, расскажу о лайфхаках по полезным правилам работы со своим профилем.

Почему же вы должны выбрать именно меня?

• Вы видите результат на постоянной основе, потому что у меня прозрачная и ясная отчётность. Вам будет видно, на что вы потратили свои деньги и поймёте, что не зря выбрали именно меня.

• Нет смысла откладывать на потом и кормить "завтраками", со мной у вас будет быстрый запуск вашего бизнеса на Авито, буквально за день.

• Всего лишь через 3 дня, ваш профиль будут замечать активнее и вы начнёте получать свои первые заявки.