Обновление игрового хаба и цифровая активация

Моя роль:

Я управлял социальными сетями, веб-разработкой и созданием контента для продвижения местных игровых залов в Грузии.

Описание проекта:

Я продвигал различные игровые залы по всей Грузии, повышая их узнаваемость с помощью социальных сетей, веб-разработки и технической поддержки.

Ключевые достижения: