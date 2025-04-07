Обновление игрового хаба и цифровая активация

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месяц назад
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Моя роль:
Я управлял социальными сетями, веб-разработкой и созданием контента для продвижения местных игровых залов в Грузии.

Описание проекта:
Я продвигал различные игровые залы по всей Грузии, повышая их узнаваемость с помощью социальных сетей, веб-разработки и технической поддержки.

Ключевые достижения:

  • Повышение узнаваемости бренда с помощью стратегий цифрового маркетинга.

  • Оказание технической и операционной поддержки за пределами Playstationlounge.

  • Усиление онлайн-присутствия через SEO, создание контента и таргетированные кампании.