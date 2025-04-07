Обновление игрового хаба и цифровая активация

Моя роль:
Я управлял социальными сетями, веб-разработкой и созданием контента для продвижения местных игровых залов в Грузии.
Описание проекта:
Я продвигал различные игровые залы по всей Грузии, повышая их узнаваемость с помощью социальных сетей, веб-разработки и технической поддержки.
Ключевые достижения:
Повышение узнаваемости бренда с помощью стратегий цифрового маркетинга.
Оказание технической и операционной поддержки за пределами Playstationlounge.
Усиление онлайн-присутствия через SEO, создание контента и таргетированные кампании.