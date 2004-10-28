Побудова стратегії B2B продажів меблів та освітлення на українському ринку для маркетплейсу ShishkaProject

Структура стратегії:

Сегментація корпоративної цільової аудиторії маркетплейсу "ShishkaProject”

Аналіз конкурентів та переваги

Оцінка якості сайту

Рекомендації щодо покращення сайту

Креативні ідеї для залучення корпоративних клієнтів

Додаткові ідеї для залучення корпоративних клієнтів

Стратегія просування в Meta

Умови подальшої співпраці для корпоративних клієнтів

Ця стратегія дозволить Shishka:

Детальна стратегя реклами:

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