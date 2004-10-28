Побудова стратегії B2B продажів меблів та освітлення на українському ринку для маркетплейсу ShishkaProject
Структура стратегії:
Сегментація корпоративної цільової аудиторії маркетплейсу "ShishkaProject”
Аналіз конкурентів та переваги
Оцінка якості сайту
Рекомендації щодо покращення сайту
Креативні ідеї для залучення корпоративних клієнтів
Додаткові ідеї для залучення корпоративних клієнтів
Стратегія просування в Meta
Умови подальшої співпраці для корпоративних клієнтів
Ця стратегія дозволить Shishka: