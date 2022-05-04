Поток клиентов с карт СЕРМ, SERM репутация в сети
Занимаюсь продвижением локальных бизнесов и использую
только те инструменты, которые приносят клиентов и деньги, а не лайки и комментарии.
СЕРМ | SERM
Одна из самых сочных для вас услуг - продвижение на
картах Яндекс, 2гис.
Если все грамотно сделать в соответствии с требованиями систем и так, чтобы нравилось человеку, который вас нашел на картах или в поиске, то вы можете подняться на самый верх в выдаче карт в вашем городе и получать от 20-50 и более клиентов уже через 2-4 недели.
ЭТО КРУТО работает, причем В долгую, т. к. это, получается, сарафанное радио в интернете.
Что вы получите:
1. Размещение позитивных/нейтральных отзывов.
2. Партизанский маркетинг.
3. Удаление/проработка негативных отзывов.
4. Вытеснение негатива из ТОП10/ ТОП 20 выдачи гугл, яндекс.
5. Мониторинг репутации
6. Повышение узнаваемости компании (регистрация в каталогах, справочниках и отзовиках)
7. Создание и проведение акций, направленных на стимулирование клиентов оставлять отзывы.
И это только часть... .
Есть много кейсов в разных сферах.
Полный алгоритм действий и статистика по ссылке ниже.