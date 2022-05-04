Поток клиентов с карт СЕРМ, SERM репутация в сети

Занимаюсь продвижением локальных бизнесов и использую

только те инструменты, которые приносят клиентов и деньги, а не лайки и комментарии.

СЕРМ | SERM

Одна из самых сочных для вас услуг - продвижение на

картах Яндекс, 2гис.

Если все грамотно сделать в соответствии с требованиями систем и так, чтобы нравилось человеку, который вас нашел на картах или в поиске, то вы можете подняться на самый верх в выдаче карт в вашем городе и получать от 20-50 и более клиентов уже через 2-4 недели.

ЭТО КРУТО работает, причем В долгую, т. к. это, получается, сарафанное радио в интернете.

Что вы получите:

1. Размещение позитивных/нейтральных отзывов.

2. Партизанский маркетинг.

3. Удаление/проработка негативных отзывов.

4. Вытеснение негатива из ТОП10/ ТОП 20 выдачи гугл, яндекс.

5. Мониторинг репутации

6. Повышение узнаваемости компании (регистрация в каталогах, справочниках и отзовиках)

7. Создание и проведение акций, направленных на стимулирование клиентов оставлять отзывы.

И это только часть... .

Есть много кейсов в разных сферах.

Полный алгоритм действий и статистика по ссылке ниже.

https://filippov-pro.ru/SERM/