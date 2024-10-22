Продвижение мастер-класса по созданию букетов
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Цели:
Привлечь внимание местной аудитории к вашим мастер-классам по созданию букетов.
Заполнить все доступные места на мастер-классе.
Построить репутацию как профессионального и увлекательного мероприятия.
Задачи:
Создать привлекательный визуальный и текстовый контент для социальных сетей, email-рассылок и локальных СМИ.
Провести конкурс с бесплатным участием для повышения интереса и вовлеченности.
Собирать и публиковать отзывы участников мастер-класса.
Результаты:
Заполнение всех мест на мастер-классе.
Создание листа ожидания на будущие мероприятия.
Увеличение числа подписчиков в социальных сетях и рост активности на страницах.
Получение положительных отзывов, которые можно использовать для дальнейшего продвижения.
Повышение продаж сопутствующих товаров (цветов, аксессуаров для букетов) через вовлечение участников мастер-классов.