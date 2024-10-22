Продвижение мастер-класса по созданию букетов

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6 месяцев назад
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Ссылка на данную работу https://www.lagodaai.com/Portfolio/Promotion

Цели:

  • Привлечь внимание местной аудитории к вашим мастер-классам по созданию букетов.

  • Заполнить все доступные места на мастер-классе.

  • Построить репутацию как профессионального и увлекательного мероприятия.

Задачи:

  • Создать привлекательный визуальный и текстовый контент для социальных сетей, email-рассылок и локальных СМИ.

  • Провести конкурс с бесплатным участием для повышения интереса и вовлеченности.

  • Собирать и публиковать отзывы участников мастер-класса.

Результаты:

  • Заполнение всех мест на мастер-классе.

  • Создание листа ожидания на будущие мероприятия.

  • Увеличение числа подписчиков в социальных сетях и рост активности на страницах.

  • Получение положительных отзывов, которые можно использовать для дальнейшего продвижения.

  • Повышение продаж сопутствующих товаров (цветов, аксессуаров для букетов) через вовлечение участников мастер-классов.